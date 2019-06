Météo France : les prévisions pour ce dimanche 23 juin (et pour le début de la semaine)

© Météo France

Après une nuit étoilée, le jour se lève sous un beau ciel bleu, à peine contrarié dans les Flandres et le Calaisis par quelques petites formations brumeuses, selon Météo France.Toutefois, une dépression de surface au sud de l'Irlande se rapproche de la Bretagne où pivote un enroulement nuageux et pluvieux. Cela se traduit sur les Hauts-de-France par l'arrivée de nuages d'altitude qui concerne la moitié ouest de la région à la mi-journée.Au fil des heures, ce voile de cirrus envahit l’ensemble du territoire et, avec la petite cumulification entamée en matinée, cela amène à tempérer largement l'impression générale de beau temps, le tout sous un flux de sud-est qui contribue à renforcer la masse d'air en air chaud et sec.Au petit matin, les minimales repassent légèrement au-dessus des normales, avec 11 à 15°,…Mais dans l’après-midi, les maximales grimpent encore de 4 à 5° par rapport à hier, et l'on approche dans les terres la barre des 30°, avec 28 ou 29° partout, 25 à 27 sur le côtier.si le temps reste sec en matinée, la menace du ciel voilé finit par se concrétiser : la masse d'air se fait plus instable à l'ouest d'un axe Lille – Amiens, sous forme d'averses éparses. Les minimales continuent de grimper, 19° en moyenne, mais les maximales restent relativement stationnaires.Et puis, le temps reste sec et le ciel fait la part belle aux éclaircies, sous des maximales encore en hausse mardi : 32° en moyenne. Cette vague de chaleur semble perdurer jusque jeudi prochain.