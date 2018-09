Météo France : les prévisions pour ce dimanche 23 septembre (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de la semaine prochaine

Pour cette 1ere journée automnale, la région reste sous l'influence du secteur chaud de la perturbation arrivée ce samedi. Selon, on retrouvera donc encore un temps maussade et quelque peu pluvieux le matin, avec un vent faible en moyenne, exception faite de quelques rafales.A la mi-journée, c'est le secteur froid de la dégradation qui traverse les Hauts-de-France…Au programme, en 24 heures,…On attend aussi de fortes rafales de vent jusque 80 kmh dans les terres, 90 à la cote, voire 100 sur les caps les + exposés. Soyez prudents !Les températures le matin oscillent en dessous des normales, entre 9 et 12 degrés 10 à Lille et Mouvaux. 11 à Boulogne et Wimereux.Dans l'après-midi, les maximales s'échelonnent de 13 à 20 degrés. Météo France prévoit 14 à Valenciennes et Saint Amand les Eaux. 15 à Dunkerque et Leffrincoucke.Le temps instable de ce week-end va disparaitre dans la nuit de dimanche àet le début de la semaine prochaine lui sera marqué par un champ de pressions en hausse, et des conditions qui se font anticycloniques. Lundi, la journée sera calme et ensoleillée… Températures de 8 à 16 degrés.il commencera à faire plus frais le matin. On partira en effet de 5 degrés et notez également qu'au lever du jour, brumes et brouillards pourraient gêner vos visibilités…C est normal, c'est de saison…Et puis, ce sera le même type de temps… Un ciel agréable après dissipation de la grisaille matinale. Et des températures quasi-stationnaires (de 5 à 17 degrés).