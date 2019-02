Météo France : les prévisions pour ce dimanche 24 février (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Nous avons actuellement un anticyclone qui rayonne sur l’Europe Centrale et qui maintient des conditions calmes et sèches sur les Hauts-de-France, selon…Ce dimanche, très belle matinée, après dissipation rapide des brumes dans le nord-ouest du Nord Pas-de-Calais.En journée, grand soleil pour tout le monde. On notera tout de même au fil des heures un voile de nuages élevés qui gagne du terrain par l’ouest sans altérer l’impression d’une belle après-midi. L’ambiance s’annonce donc printanière pour cette journée dominicale.On retrouve cela également dans les températures… Pas tant le matin car les minimales restent froides, de -1 à 5 degrés. -1 à Senlis et Chantilly. 5 à Boulogne et au Touquet.En revanche, dans l'après-midi, on est 7-8 degrés au-dessus des normales de saison… Amplitude entre 12 et 14 degrés. 12 à Laon et Fressancourt. 14 à Valenciennes et Raismes.Le début de la semaine dans les Hauts-de-France : on ne change pas une équipe qui gagne. Encore une belle journée ensoleillée en vue lundi, avec une atmosphère peut être un peu fraiche le matin, mais qui se réchauffe au fil de la journée. Températures de 0 à 15 degrés. Vous remarquerez le bel écart entre le matin et l'après-midi., l’anticyclone dont je vous parlais faiblit progressivement, mais maintient encore les mêmes conditions sur la région…On retrouvera des brumes au réveil, et qq éventuels nuages fin d’altitude…mais dans l’ensemble encore, la journée sera très ensoleillée…Les températures maximales gagnent un petit degré par rapport à la veille…Et enfin,, difficile de faire mieux, avec encore et toujours du soleil. On notera quand même la remontée des températures minimales… Températures de 3 à 16 degrés.