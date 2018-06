Météo France : les prévisions pour ce dimanche 24 juin (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Si vous avez aimé ce début de week-end, vous allez adorer le temps de ce dimanche… On garde en effet les memes conditions météo grâce à un puissant anticyclone centré sur l'Irlande. Il nous protège et nous offrira donc encore un temps calme et ensoleillé demain dès le lever du jour.Dans l'après-midi, c'est toujours du beau temps qui est prévu, avec quelques nuages qui viennent nuancer le bleu du ciel. Il y aura de petits cirrus, sans oublier des cumulus de beau temps. Le vent est faible.Les températures minimales seront un peu moins fraiches que les jours précédents avec 7 à 10 degrés dans les terres, jusque 11 ou 12 degrés en bord de mer.Les températures maximales evoluent peu sous l'influence de l'air maritime…Elles s'établissent entre 17 et 19 degrés à la cote, et de 20 à 23 degrés dans l'intérieur.La bonne nouvelle, c'est que ce temps très ensoleillé se poursuit et s'installe tout au long de la semaine prochaine.le ciel sera encore bien agréable avec des nuages de beau temps qui viennent décorer le ciel. Les températures vont commencer leur belle ascension au fil de la semaine. De 13 à 24 degrés.l'anticyclone reste centré sur la mer du Nor. Il dirige de l'air sec dans un flux d'est-nord-est. Dans ces conditions, quasiment plus de nuage de la journée. Températures de 13 à 25 degrés.Et puis, pas de changement de la situation. Avec des températures jusque 28 degrés.Sachez que les premiers 30 degrés seront atteints dès jeudi en Picardie. Il faudra attendre vendredi pour dépasser cette barre en Nord Pas-de-Calais…Et si l'anticyclone tient le coup, le week-end prochain,