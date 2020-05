Météo France : les prévisions pour ce dimanche 24 mai (et le début de la semaine)

© METEO FRANCE

Les jours suivants

Qualité de l'air

© ATMO

Nous allons bénéficier aujourd’hui, mais aussi durant les prochaines journées de bonnes conditions anticycloniques ! Dès la matinée, le ciel se fait peu nuageux à nuageux sur l'ensemble des Hauts-de-France et, autre bonne nouvelle, le flux d'ouest s'apaise, devenant faible à modéré et seules subsistent quelques rafales au littoral voisines de 40 kilomètres par heure.Pas de grand changement ensuite cet après-midi : le ciel est globalement peu nuageux, à l'exception, par évolution diurne, de quelques cumulus plus épais le long de la frontière belge qui peuvent éventuellement apporter quelques gouttes anecdotiques. Le vent reste faible à modéré, avec encore quelques rafales côtières.Les températures rejoignent quasiment les moyennes de saison, tant pour les minimales qui affichent de 6° dans l'Avesnois à 13 dans le Dunkerquois,...... que pour les maximales, avec 16 dans le Boulonnais et jusque 21 dans le Beauvaisis., la situation générale reste anticyclonique, et les hautes valeurs de pression toujours bien présentes : c'est donc une belle journée qui s'annonce sous un ciel peu nuageux et un petit vent faible. Les minimales affichent 8 à 13, les maximales 19 à 23.et, le soleil domine toujours et les quelques cumulus présents ne viennent pas gâcher l'impression de beau temps. Les températures en profitent pour remonter encore : 8 à 13 au matin, 19 à 26 l'après-midi mardi, 12 à 14 et 18 à 26 mercredi !Ce dimanche 24 mai, le maintien de bonnes conditions de dispersion sur les Hauts-de-France permet de conserver une bonne qualité de l'air sur l'ensemble de la région.En intérieur, le bricolage et les produits ménagers émettent poussières et particules. Pour mieux respirer chez vous, privilégiez les produits d'entretien naturels et pensez à aérer.