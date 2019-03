Météo France : les prévisions pour ce dimanche 24 mars (et les prochains jours)

Températures



Quelles tendances à venir, selon Météo France ?

Ce début de week-end a été marqué par la grisaille ! Quelques gouttes de pluie affecteront la région au petit matin, principalement dans la Somme et le Nord, selon Météo France. Mais la perturbation de samedi perdra de son intensité et les éclaircies feront petit à petit leur retour.Au fil des heures, la journée se poursuit sous des auspices ensoleillées. Il ne reste plus trace des grisailles matinales et un ciel clair s’impose largement sur les Hauts de France. Le vent, lui, est peu soutenu de secteur nord.Les températures minimales sont de saison, à savoir proches des valeurs habituelles à cette période de l’année : de 4 à 7 degrés. 4 à Saint Omer et Salperwick, 7 pour Amiens et Revelles.Les maximales, elles, seront en baisse par rapport à samedi : 12° à Lille et Orchies, 14 à Senlis et Mont l'Eveque., le temps devrait rester sec. Le ciel se fera toutefois un peu plus capricieux sur l’est de la région, avec des passages nuageux plus marqués de temps à autre. On notera également un peu de vent, avec des pointes autour de 40 km/h. Les températures seront en baisse, de 4 à 12 degrés., quelques plaques de nuages bas peuvent toucher les départements côtiers au lever du jour. Mais leur dissipation est rapide, et très vite le soleil prend le dessus. Températures : de 3 à 12 degrés., les conditions anticycloniques se maintiennent et la nébulosité parfois chargée du matin fait place progressivement à un ciel bien ensoleillé. Le temps sera encore sec, et les températures stables, de 3 à 13 degrés.