Météo France : les prévisions pour ce dimanche 24 novembre (et le début de semaine)

Et si vous passiez votre journée dominicale à "colorer/décorer"votre intérieur en prévision des fêtes de fin d’année ? Ce n’est pas la couleur du ciel qui va nous inspirer !L’ambiance est grise, brumeuse, au lever du jour, cependant nous pouvons espérer sur l’est des Hauts-de-France, de furtives apparitions du soleil. Ceci dit, selon les prévisionnistes de Météo France, à la mi-journée ce sont bel et bien les nuages bas qui dominent ! Le vent établi au sud-sud-ouest est faible.Pas mieux, côté ciel, l’après-midi ! C’est toujours le gris qui va l’emporter, même si, ponctuellement, l’ambiance pourra se faire plus lumineuse sur l’ouest de la région.Consolons nous avec les températures qui sont matin et après-midi, 2 degrés au-dessus des moyennes saisonnières.Sont attendus ce matin 3° à 8° et dans l’après-midi 10 à 13°.Pour la suite, nous allons nous retrouver dans un schéma classique de "défilé de perturbations" venues de l’ouest !Pour la Sainte-Catherine chère aux jardiniers, point de gelées ! Vous pourrez planter tranquillement ! En revanche, une perturbation faiblement pluvieuse abordera la région par l’ouest en milieu de matinée. Minimales de 5° à 8°, maximales de 10° à 12°La perturbation de la veille nous quittera en fin de nuit, nous passerons provisoirement sous un ciel de traîne, car très vite arrivera une nouvelle dégradation. La journée sera maussade, avec des pluies intermittentes qui deviendront continues en fin de journée. Minimales et maximales resteront douces pour la période, 7° à 9° et 11° et 13°.Toujours un temps perturbé, le ciel restera couvert et pluvieux, viendra sur la façade maritime s’ajouter un vent de secteur sud modéré à assez fort. Températures minimales de 7° à 9°, maximales de 11° à13°. L’indice de confiance pour cette échéance est de 3 sur 5.