Météo France : les prévisions pour ce dimanche 25 mars (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Carte Météo France pour ce dimanche matin

Carte Météo France pour ce dimanche après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Après cette journée de samedi plutôt agréable dans l'ensemble, la nuit prochaine, le temps se fait sec partout, avec toujours un degradé de nuages…En vous rapprochant des régions cotières, la grisaille sera plus présente. Mais au fil de la matinée, on a des nuages bas qui s invitent et qui colonisent une partie du ciel des Hauts-de-France.Dans l'après-midi, les nuages sont nombreux, mais le ciel peut être lumineux par moments, avec des éclaircies. De temps à autre également, quelques averses éparses sont possibles ici ou là, mais de manière faible et anecdotique…Les températures demain évoluent dans les normales de saison…Au petit jour, on attend de 2 à 6 degrés. 2 à Saint Quentin et Holnon. 6 à Boulogne et Outreau.Dans l'après-midi, de 9 à 13 degrés. 9 à Dunkerque et Leffrincoucke. 13 à Valenciennes et Bruay sur l'Escaut.La semaine prochaine dans les Hauts de France, ca donne quoi ? Lundi, au lever du jour, on devrait avoir quelques paquets humides sous forme de grisaille qui monopoliseront le ciel…mais par évolution diurne, les passages ensoleillés arrivent à se multiplier, et à s'installer pour le reste de la journée un peu partout. Températures de 3 à 11 degrés.un nouveau front perturbé s'invite dans la région…Ciel gris et pluies modérées devraient être au menu de la journée. Le vent sera de la partie en rafales autour de 60 à 70 km/h. Températures de 5 à 12 degrés.Et puis, la dégradation de la veille termine de quitter le territoire en début de matinée…Après quoi, nous passons en temps de traine avec un ciel changeant, et de fréquentes averses…Et on aura encore du vent en pointes une bonne partie de la journée. Températures de 6 à 10 degrés.