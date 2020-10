Météo France : les prévisions pour ce dimanche 25 octobre (et le début de la semaine)

Le début de la semaine

Qualité de l'air

Une perturbation s’est invitée sur la région en cours de nuit, porteuse de précipitations continues, faibles à modérées, et accompagnée de fortes rafales : 50 à 85 kilomètres par heure dans les terres, 90 à 100 au littoral, voire 110 sur les caps. Cette dégradation se décale lentement vers l’est ce matin, laissant à l’arrière un ciel de traîne ponctué de fréquentes averses, notamment au littoral. Le vent reste modéré avec des rafales de 40 à 60 kilomètres par heure.Notre perturbation stagne et ondule sur l’est jusqu’en fin d’après-midi, tandis qu’à l’arrière, les averses restent fréquentes au littoral où un coup de tonnerre peut se faire entendre en soirée. Le vent faiblit un peu mais reste modéré, avec encore des rafales de 30 à 50 kilomètres par heure.Une fois n’est pas coutume : on relève les minimales en soirée, 11 ou 12° sur l’ensemble du territoire.Tandis que, sous la couverture nuageuse, les maximales sont observées en matinée, en légère baisse, 14 à 16°., le ciel est partagé entre nuages et éclaircies, des averses se développent d’abord au littoral puis dans l’intérieur où elles se font plus éparses l’après-midi, tandis qu’elles se renforcent sur l’ouest en fin de journée. Le vent est modéré à assez fort, avec des rafales de 40 à 55 kilomètres par heure dans les terres, 50 à 70 en bordure maritime. Les minimales affichent 7 à 9°, les maximales 13 à 14., le ciel lumineux de la matinée fait place aux nuages et à quelques ondées dans l’après-midi avec l’approche par l’ouest d’une nouvelle dégradation. Le vent reste assez fort, et donne encore des rafales 40 à 60 kilomètres par heure, minimales 7 à 10°, maximales 12 à 14., le ciel se fait variable avec quelques averses côtières qui s’étendent dans les terres au fil des heures. Le vent est toujours bien présent, et les pointes atteignent 50 à 75 kilomètres par heure. Peu d’évolution côté températures, avec des minimales de 8 à 10° et des maximales de 13 à 15.Aujourd’hui, la qualité de l’air reste bonne sur les Hauts-de-France, en lien avec une bonne dispersion des polluants favorisée par le temps perturbé, alliant vents soutenus, rafales et précipitationsSi vous prévoyez de jardiner, rappelez-vous qu’il est interdit de brûler ses déchets verts, pratique qui pollue énormément et est passible d’une amende. Privilégiez donc le broyage ou le compostage.