Météo France : les prévisions pour ce dimanche 26 avril (et les prochains jours)

Les températures

Les jours suivants

Qualité de l'air

Profitons de la belle lumière que va nous apporter le soleil aujourd’hui ! Même si quelques grisailles sont possibles sur le nord de la région en tout début de matinée, l’évolution est plus que favorable puisque le soleil va s’imposer partout !La journée va se poursuivre dans cette ambiance printanière, sous le soleil, avec le vent d’un large secteur nord faible à modéré.Météo France nous signale que quelques gelées blanches sont possibles ce matin, car les températures minimales sont en baisse 2° à 5° sous-abri dans les terres, 4° à 8° sur la côte.Dans l’après-midi la hausse des thermomètres sera toujours limitée sur le littoral 12° à 14°, tandis que dans l’intérieur nous atteindrons encore 18° à 22°.Ce sera en quelque sorte la journée de transition. Le flux va peu à peu basculer au sud-sud-ouest et les nuages vont commencer à envahir la région en cours de nuit. D’abord élevés et peu menaçants, ils seront plus nombreux l’après-midi, rendant les éclaircies de plus en plus rares, puis des averses se déclencheront sur le sud des Hauts-de-France en fin d’après-midi avant de se généraliser dans le courant de la nuit suivante. A noter que ces averses pourront être orageuses. Grâce aux nuages et au flux de sud-ouest les températures vont remonter, 7° en moyenne pour les minimales, 21° pour les maximales.Une journée au caractère instable comme la veille, avec encore des averses voire des orages. L’après-midi le ciel semble s’éclaircir mais à l’heure qu’il est il y a beaucoup d’incertitude quant à l’évolution des averses et des orages pour cette échéance. (Vent sensible pointes autour de 40 km/h).Une journée grise et humide, pluies continues le matin, légère accalmie en début d’après-midi avant une reprise en cours de nuit suivante. Comme la veille le vent sera sensible.ATMO Hauts-de-France nous informe que la qualité de l'air devrait rester moyenne à médiocre sur les Hauts de France, toujours en raison de concentrations modérées en particules en suspension et en ozone.Certains produits ménagers ou le bricolage émettent des particules. Pour mieux respirer chez vous, préférez des produits d'entretien d'origine naturelle et pensez à aérer.