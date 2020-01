Météo France : les prévisions pour ce dimanche 26 janvier (et pour les prochains jours)

Les températures

Les prochains jours

En cours de nuit, brumes et surtout bancs de brouillards sont revenus envahir nos territoires. Notons que ces brouillards peuvent se révéler denses, tout particulièrement sur les départements picards, amenant des réductions de visibilité un peu partout. Nous les retrouvons en matinée, toutefois, avec le vent de sud à sud-est qui se renforce, ces brouillards se dissipent plus rapidement qu’hier.Pour autant, il ne faut pas espérer de réelle embellie : les nuages dominent partout dans l’après-midi et quelques pluies éparses peuvent finir par tomber à l’approche d’une dégradation. Le vent se fait modéré à assez fort avec des rafales voisines de 40 à 60 kilomètres par heures, rafales qui se renforcent en soirée sur le littoral.Les minimales sont en légère hausse : 1 à 2° dans les terres, jusque 3 sur la façade ouest.Les maximales sont elles aussi en hausse et affichent 8° ou 9 presque partout, jusque 10 à la côte., une dégradation aborde donc la région dans la nuit, donnant des pluies faibles mais continues, avant de se décaler vers l’est. A l’arrière se met en place un ciel de traîne actif donnant de fréquentes averses avant une ondulation de la perturbation par le sud qui prend alors un caractère instable. Le vent est modéré avec encore des rafales. Les températures, en hausse, affichent, 4 à 7 pour les minimales, 8 à 10 pour les maximales., nous conservons ce ciel chaotique avec des averses, du grésil et, pourquoi pas quelques flocons. Le vent d’ouest est soutenu avec des rafales de 60 à 80 kilomètres par heure. Les températures accusent une nouvelle baisse : minimales 3 à 5°, maximales 6 à 8.voit le retour d’un temps plus calme sous un ciel variable, sous un flux d’ouest qui reste soutenu avec encore quelques rafales et des températures qui repartent à la hausse : 4 à 6° au petit matin, 9 ou 10 au meilleur de la journée.