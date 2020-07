Météo France : prévisions pour ce dimanche 26 juillet (et le début de semaine)

Températures

Météo des plages

Le front pluvieux s’est évacué en seconde partie de nuit, nous laissant pour la matinée un temps plus variable avec de courtes éclaircies selon Météo France, dans un ciel à dominante nuageuse accompagné de petites averses éparses.Le vent, modéré dans les terres, est assez fort au littoral avec des pointes de 40 à 50 kilomètres par heure.Les dernières petites averses s'évacuent par l'est et une amélioration se produit par les côtes, amenant le retour d'un temps plus agréable et une belle présence de notre ami soleil l'après-midi !Le vent reste modéré à assez fort et donne encore des rafales jusque 60 kilomètres par heure de la frontière belge aux caps.Les minimales sont très homogènes, 14 à 16° au petit matin.Les maximales, elles, sont plus contrastées, avec 19 à 23° sur le Nord Pas-de-Calais, 22 à 25° en Picardie.

Sur nos plages, le front pluvieux nous laisse au matin un ciel encore bien encombré et porteur de petites averses, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une amélioration se produit par l'ouest au fil des heures, et ce sont donc nos plages qui en profitent en premier, avec des éclaircies de plus en plus larges dans l'après-midi.



Sur le sable, les maximales restent fraîches : 19° à Equihen-Plage, 20 pour Fort-Mahon-Plage et 21° du côté de Bray-Dunes, 18 ou 19° dans l'eau.



La fraîcheur d'autant plus ressentie que le vent d'ouest est assez fort, 20 à 25 nœuds, soit 5 à 6 Beaufort. La mer est agitée partout.



Avec le retour du soleil, l'indice UV remonte : 6 sur la mer du Nord et la côte d'Opale, 7 sur les rivages de la Somme.

Les tendances de Météo France pour la suite

Qualité de l'air

, on observe un dégradé nord-sud : au nord, un ciel très nuageux porteur de petites pluies momentanées, un temps sec plus partagé au centre de la région, et un grand soleil sur le sud picard.Les maximales sont, elles aussi, contrastées : de 21 à 30° du nord-ouest au sud-est., après un ciel couvert au matin, on retrouve dans l'après-midi un temps sec et plus lumineux, un scénario qui se joue quasiment à l'identiqueCe dimanche, les Hauts-de-France conservent une bonne qualité de l'air, les conditions météo dispersives empêchant l'accumulation de polluants.Conseil du jour Atmo : si vous prenez la route des vacances, rappelez-vous qu'une conduite souple permet de consommer moins de carburant et limite les émissions de polluants de votre véhicule.