Météo France : les prévisions pour ce dimanche 26 mai (et le début de semaine)

Les prévisions Météo France pour le début de la semaine

Après une nuit sèche, mais nuageuse, ce dimanche 26 mai s’ouvre dans la douceur, mais on note encore une masse nuageuse bien présente au littoral, avec quelques entrées maritimes par la Manche et la Mer du Nord, tandis que dans les terres, on trouve un ciel de plus en plus lumineux à mesure que l’on se dirige vers l’est et le sud des Hauts-de-France.Notons également le vent de sud-ouest qui se renforce sur la façade ouest, à l’approche d’une perturbation peu active.Au fil des heures, la couverture nuageuse s’intensifie, mais dans l’ensemble le temps reste calme et les premières gouttes ne touchent le côtier qu’en fin d’après-midi avant d’entrer dans les terres en cours de soirée et de nuit, donnant de petites précipitations, dont les cumuls sont de l’ordre de traces à 5 millimètresLa couverture nuageuse de la nuit favorise une belle remontée des minimales sur une bonne moitié nord-est du territoire, où l’on relève 11 à 14°, tandis que plus au sud, elles restent quasi stationnaires, 8 à 10°La douceur est également au rendez-vous de l’après-midi, avec des valeurs de 16 à 21°.La dégradation de la nuit s’évacue rapidement par les frontières en matinée de lundi, nous laissant un ciel encore bien nuageux, mais les éclaircies gagnent du terrain au fil des heures et la journée se termine sous un ciel assez clair.On en profitera car, mardi, un couloir dépressionnaire et alimenté en air froid va instabiliser la masse d’air et la situation devient rapidement orageuse.On surveillera les cumuls qui peuvent atteindre localement 20 millimètres. Le flux de nord-ouest se renforce, poussant en rafales voisines de 50 kilomètres par heure sous les orages.Enfin mercredi, les pressions remontent et c’est donc le retour d’un temps sec mais sous un ciel parfois bien nuageux par endroits, le tout sous des températures qui ont bien baissé depuis mardi.En ce dimanche, nous fêtons les mamans, mais aussi Bérenger !