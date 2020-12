Météo France : les prévisions pour ce dimanche 27 décembre (et le début de la semaine)

Comme prévu, Bella, la tempête hivernale joliment nommée, s'est invitée en cours de nuit dernière, accompagnée de précipitations continues et modérées et d'un vent de sud-ouest qui s'est s'intensifié et pousse en rafales jusque 90 kilomètres dans les terres, 100 à 110 à la côte. Ce matin, on retrouve donc un temps couvert, gris, maussade, pluvieux et venteux sur nos terres avec toujours de fortes rafales jusque dans les terres.

© METEO FRANCE

À la mi-journée, se profile un ciel de traîne par le nord-ouest, alors que la dégradation poursuit son chemin vers l'est cet après-midi. Les cumuls sur 24 heures atteignent 20 à 40 millimètres, notamment à l'ouest du Pas-de-Calais, 15 à 20 ailleurs. Le vent semble se calmer quelque peu sur la façade ouest, mais on note encore des rafales de 50 à 70 kilomètres par heure dans l'intérieur.

© METEO FRANCE

Les minimales affichent de 3° dans l'Aisne et l'Avesnois à 6 en bord de mer.

© METEO FRANCE

Les maximales s'échelonnent quant à elles de 6 à 9°, toujours d'est en ouest.

© METEO FRANCE

Les jours suivants

Lundi, un régime d'averses s'installe, ainsi qu'un retour pluvieux au sud de l'Aisne et sur l'Oise avec des averses de pluie et neige mêlées sur le sud de l'Aisne, voire de neige en Thiérache et en Avesnois. Le vent reste sensible et les températures affichent 3 à 6° en moyenne.

© METEO FRANCE

Ensuite, mardi et mercredi, pas de grand changement à attendre : on conserve des averses dans un flux d'ouest, avec encore de la pluie et neige mêlée sur l'est et des températures stationnaires : 2 à 6°.

Avec cet épisode tempétueux, les conditions de dispersion des polluants atmosphérique seront optimales et permettront de maintenir les concentrations de particules à des niveaux faibles : la qualité de l'air sera donc bonne.

Qualité de l'air

Conseil Atmo : sur la route, rappelez-vous qu'une conduite souple permet de réduire votre consommation de carburant et les émissions de polluants de votre véhicule.

© ATMO

Notez également que l'indice de qualité de l'air évolue à partir de janvier : il prendra désormais en compte les particules PM 2,5 et sera mesuré, non seulement sur les villes de 100 000 habitants, comme actuellement, mais aussi dans les zones rurales. Tout cela amène une nouvelle échelle de la qualité de l'air, ainsi qu'une nouvelle carte que vous découvrirez sur notre antenne dès le 4 janvier !