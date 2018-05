Météo France : les prévisions pour ce dimanche 27 mai (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Carte Météo France pour ce dimanche matin

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Nous conservons encore pour les jours à venir la situation instable de ces derniers jours,Les orages à l’ouest des Hauts-de-France se sont évacués dans la nuit, laissant dans leur sillage quelques averses faibles et éparses. Au petit matin, l’humidité résiduelle au sol génère des bancs de brume qui se dissipent au profit d’un ciel partagé entre belles éclaircies et averses, mais hélas, au fil des heures, ce ciel devient plus incertain, et des averses orageuses se déclenchent sur l’ensemble de nos territoires, localement marqués, et accompagnés de rafales pouvant atteindre 60 à 70 kilomètres par heure.Les minimales restent très élevées pour un mois de mai, de 15 à 18°, mais les maximales perdent 1 ou 2° par rapport à aujourd’hui, tout en restant bien supérieures aux normales : 23° au littoral, 24 sur Abbeville et jusque 29 du côté de Valenciennes par exemple.après une matinée claire et lumineuse, les nuages se reforment en cours d’après-midi, porteurs de quelques ondées, ondées qui se renforcent en fin d’après-midi et deviennent orageuses, donnant des cumuls localement importants.La situation n’évolue guère, mais les orages semblent plus faibles et plus épars que la veille, et enfin, la situation semble enfin s’améliorer doucement, même si l’instabilité persiste encore.