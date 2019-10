Météo France : les prévisions pour ce dimanche 27 octobre (et pour le début de la semaine)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Lundi

Mardi

© METEO FRANCE

Mercredi

Après un samedi, certes venteux, mais plutôt agréable dans l’ensemble, comme prévu, une perturbation a abordé les Hauts-de-France dès la soirée par l’ouest avant de pénétrer plus avant dans les terres en cours de nuit. On la retrouve en matinée, porteuse de précipitations faibles à modérées, notamment sur le Pas-de-Calais, tandis que de l’air plus frais et sec arrive par la côte.Très classiquement, cette dégradation s’évacue par l'est au fil des heures, et l'après-midi s'annonce au final relativement bien ensoleillé, à l’exception de l’Aisne et de l’Oise où la masse nuageuse reste bien présente. Avec la perturbation, le vent vire au nord dès la matinée. Il reste faible mais il amène une masse d'air nettement plus frais !Les températures s’en ressentent, d'abord pour les minimales qui affichent 7 à 10° du sud-est au nord-ouest.Mais aussi pour les maximales qui perdent jusque 10° avec 12 à 14 au meilleur de la journée.Les pressions remontent et après dissipation des brumes et brouillards matinaux, c’est au final une assez belle journée qui nous attend, malgré des minimales revues à la baisse.Nous conservons de bonnes conditions anticycloniques et le ciel se fait bien lumineux, notamment au sud de la région où il semble régner en maître absolu.Malgré un ciel nettement plus nuageux au nord, le ciel restera encore lumineux, le tout sous des températures encore en baisse : 3 à 10° en moyenne.