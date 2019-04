Météo France : les prévisions pour ce dimanche 28 avril (et les prochains jours)

Températures



Quelles tendances pour les prochains jours, selon Météo France ?

Après une journée instable et particulièrement venteuse, la journée de dimanche débute sous un ciel bien morose également, selon Météo France. Le ciel de traine qui suit la perturbation de samedi sera assez actif, et les averses se succèderont entre quelques passages nuageux.Dans l'après-midi, une intensification des ondées sur le nord et l’est des Hauts de France est attendue. Des averses qui pourront revêtir un caractère orageux, associées à du vent encore en rafales par moment. En soirée, les averses faiblissent et une amélioration se profile par l’ouest de la région.Les températures ce dimanche matin sont fraiches pour la saison : de 4 à 8 degrés. 5° à Valenciennes et Bruay-sur-l’Escaut, 7° pour Abbeville et MiannayAu meilleur de l'après-midi, pas plus de 12 ou 13 degrés ! 11° à Compiègne et Coudun, 13 à Calais et Saint Tricat.Lundi, nous retrouvons des conditions plus calmes, même si la semaine débute sous la grisaille. Le ciel sera encore ponctué d’averses mais moins virulentes que ce week-end. Une poussée anticyclonique commence à apparaitre par l’ouest de la France, d’où le temps qui se fait moins chaotique dans le sud-ouest des Hauts-de-France, en direction de la Normandie. Les températures seront comprises entre 5 et 16 degrés.Mardi, pour le dernier jour d’avril, la situation est beaucoup plus stable avec de l’air plus doux. Le ciel sera bien dégagé et la journée agréable. Températures comprises entre 8 et 16 degrés.Enfin pour votre 1er mai mercredi, la matinée sera encore ensoleillée, avant que le ciel ne se charge à l’approche d’un nouveau front pluvio-nuageux (et les premières gouttes de pluie sont attendues de la baie de Somme au Cap Gris Nez en fin de journée). Les températures, elles, seront en légère hausse (jusque 18 degrés).