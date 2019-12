Météo France : les prévisions pour ce dimanche 28 décembre et pour les jours à venir

Ce dimanche

Après l’embellie relative de ce samedi, les conditions anticycloniques se maintiennent sur les Hauts-de-France ce dimanche. En seconde partie de nuit, on note quelques baisses de visibilités avec la formation de brumes ici ou là dans les terres ainsi que quelques gelées blanches. Le ciel se dégage progressivement en cours de matinée, laissant l’astre du jour régner en maître absolu dans un ciel bleu azur !Ce bel épisode hivernal se poursuit dans l’après-midi où le ciel reste lumineux partout sous un petit flux de sud-est qui contribue à assécher la masse d’air.Contrepartie de ce ciel bien dégagé : la baisse des températures et surtout des minimales avec bon nombre de valeurs négatives dans les terres, au mieux 0° sur Lille, Arras ou Saint-Omer et 1 à 3 sur l’ouest du territoire.Les maximales sont elles aussi revues à la baisse et rejoignent les moyennes de saison : 5 à 7 dans les terres, 7 ou 8 à la côte.Lundi, nous conservons ces bonnes conditions anticycloniques, avec tout juste l’arrivée par l’ouest de quelques nuages bien inoffensifs au fil des heures. Le flux vire au sud et les températures sont stationnaires, 0 à 8°.Mardi, le temps est toujours calme, mais on note l’invasion de nuages bas qui tarderont à se disloquer. Le flux pivote au nord-est et les températures remontent légèrement, avant de rechuter mercredi où la journée s’annonce à nouveau radieuse pour le premier jour de l’an !

Textes de Paul Renard