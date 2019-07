Météo France : les prévisions pour ce dimanche 28 juillet (et le début de la semaine)

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

© Météo France

Après une journée radicalement différente des précédentes, on va conserver une bonne partie de la matinée des pluies faibles continues sur l’ensemble des Hauts-de-France, selon Météo France. En cours de matinée, grâce à une remontée des pressions par l’ouest, quelques éclaircies font leur retour.Au fil des heures, l'amélioration du temps se poursuit. Les zones limitrophes de la Manche, de la Normandie et du bassin parisien bénéficient d’un ciel bien ensoleillé. Plus à l'est, les dernières pluies tardent à quitter le territoire.Les températures dominicales évolueront entre 13°C et 17°C au petit jour : 15°C par exemple à Compiègne et Jaux, 16°C à Valenciennes et Marly.Pour les maximales, tablez entre 19°C et 25°C, avec notamment 22°C à Abbeville et Sait-Riquier et 23°C à Lille et Villeneuve-d'Ascq.Le début de la semaine prochaine dans les Hauts-de-France. Lundi, un temps calme et plutôt bien ensoleillé s'installe dans la région. Quelques nuages inoffensifs ne réussiront guère à masquer le soleil. C’est plutôt une belle journée qui nous attend. Les températures remontent, mais rien de comparable à cette semaine, jusqu’à 26°C.Dans la nuit de lundi à mardi, on notera le passage d’une petite perturbation qui ramènera de la pluie et du vent.Enfin mercredi, on garde la même configuration perturbée avec toujours la dégradation de la veille. Les températures varieront de 16°C à 24°C