Météo France : les prévisions pour ce dimanche 28 juin (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Qualité de l’air

L’un des dictons de ce 180ème jour de l’année nous dit : « Le jour de la Saint-Irénée est l’un des plus beaux de l’année ». Ce ne sera pas le cas en 2020 !En effet, ce matin nous nous réveillons à l’arrière de la perturbation passé hier, elle laisse dans son sillage un ciel de traîne assez chargé de nuages et d’averses, ainsi que du vent puisque dans le détroit du Pas-de-Calais les rafales atteindront 70 km/h, elles seront plus « modestes » sur le reste de la région. Heureusement, selon Météo France, nos conditions météo vont s’améliorer assez rapidement, les averses devenant plus rares et le ciel plus lumineux.Ce qui nous laisse espérer un après-midi plutôt agréable, avec un dégradé nuageux du nord-ouest vers le sud-est, donc plus ou moins de soleil. En revanche, le vent restera sensible avec des rafales de 40 à 60 km/h.Les températures du petit matin sont très homogènes, 13° à 15°, celles de l’après-midi sont de saison, 18° et 19° sur la côte, 20° à 24° dans l’intérieur.: Si quelques averses persistent pour commencer la journée (surtout près du littoral), la journée devrait être agréable avec de belles périodes ensoleillées. En revanche le vent sera sans doute plus sensible que la veille avec des pointes autour de 80 km/h sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais.: Arrivée d’un nouveau passage pluvieux par la Manche et la Normandie en matinée, les faibles précipitations gagnent une bonne partie de la région. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez-fort avec des rafales principalement sur le littoral.: Les pluies arrivées la veille continueront de traverser le nord de la région, plus au sud le ciel sera sec et bien ensoleillé. Les températures repartiront à la hausse.Sous l'effet des émissions moins importantes et grâce aux bonnes conditions de dispersion, la qualité de l'air sera bonne sur toute la région. ATMO Hauts-de-France nous rappelle que bougies, encens et aérosols émettent des particules qui dégradent l'air de nos maisons. Privilégiez les produits d'origine naturelle et pensez à aérer.