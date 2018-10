Météo France : les prévisions pour ce dimanche 28 octobre (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de semaine prochaine

Hormis la formation de brumes sur l’Avesnois et la Thiérache et un petit risque d’averses littorales, la situation générale est plutôt à l’apaisement en cette matinée dominicale, selon. La couverture nuageuse se déchire rapidement et les éclaircies dominent presque partout. Notons le vent de nord-est qui se renforce et donne quelques rafales jusque dans les terres, voisines de 50 kilomètres par heure.Les conditions sont toutefois mauvaises aux limites sud des Hauts-de-France et quelques petites pluies peuvent même se déclencher dans l’Aisne en fin de journée. Plus au nord, on observe un dégradé nuageux, avec des éclaircies de plus en plus développées vers les zones maritimes. Quant au vent, il reste soutenu et donne encore de fortes rafales.Au petit matin on relève 2 à 4° dans les terres, 5 ou 6 à la côte…… et les maximales sont encore revues à la baisse et affichent de 6° vers Maubeuge, à, au mieux, 11 dans le Calaisis.Dans la nuit, une perturbation traverse la région d’est en ouest, délivrant de faibles précipitations éparses. Au petit matin, les pluies cessent, mais le ciel reste toujours bien encombré durant toute la journée avant un retour pluvieux en fin d’après-midi par les Ardennes.le temps reste pluvieux du matin jusqu’au soir, mais notons néanmoins que les températures entament une lente remontée qui se confirmemais sous un ciel toujours bien pluvieux.