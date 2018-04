Météo France : les prévisions pour ce dimanche 29 avril (et le début de semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Carte Météo France pour ce dimanche matin

Carte Météo France pour ce dimanche après-midi

Carte Météo France pour ce dimanche matin

Carte Météo France pour ce dimanche après-midi

Les prévisions de Météo France pour le début de semaine prochaine

Comme prévu par Météo France, une dépression sur le sud-ouest de la France génère une remontée pluvio-instable par l’est des Hauts-de-France, tandis qu’une dépression se creuse et vient se positionner à l’ouest. Dans une première phase en matinée, on assiste à un renforcement des précipitations sur la façade est, tandis que des averses se mettent en place à l’ouest.Après une brève accalmie, tout cela reprend de plus belle en cours d’après-midi, notamment à l’ouest où les précipitations sont marquées, tandis qu’à l’est la masse d’air devient instable au fil des heures, et, à partir de la soirée, on assiste à la circulation d’averses orageuses jusqu’en première partie de nuit. Le vent de nord-nord-est est modéré, mais pousse en fortes rafales voisines de 70 à 80 kilomètres par heure sur le littoral.Les minimales sont stationnaires, avec 5 à 8°… … mais les maximales entament une baisse, affichant 12 à 16° au meilleur, si l’on peut dire, de la journée.Aucune véritable amélioration n’est attendue, où les précipitations restent marquées à l’ouest et peuvent occasionner de forts cumuls. Pas d’amélioration non plus du côté du vent, avec encore des rafales jusque 100 kilomètres par heure au littoral. Et, cerise sur le gâteau : il faudra se méfier de la marée de la mi-journée qui pourrait générer des phénomènes de submersion, associée des vagues pouvant atteindre 3 mètres.Tout cela se calme un peu, maisvoit déjà l’arrivée de la prochaine dégradation vers la mi-journée.





