Météo France : les prévisions pour ce dimanche 29 mars (et pour les prochains jours)

Les températures

Les prochains jours

Comme annoncé par Météo France, c’est dans la fraîcheur qu’est arrivée l’heure d’été !Nous sommes dans un flux de nord-est soutenu, piloté par un puissant anticyclone situé au nord-ouest de l'Irlande. La masse d'air devient de plus en plus froide et prend un caractère instable. C’est pourquoi ce matin, le ciel hésite entre belles éclaircies dans les terres, et nuages menaçants sur la côte où des averses éclatent sous forme de grésil, ou de pluie et neige mêlées. Le vent installé au nord-est souffle en rafales de 50 à 60 km/h, jusqu’à 70 km/h sur le littoral.Dans l’après-midi, l’instabilité va progresser sur l’ensemble de la région, et il faut s’attendre à quelques bonnes averses à caractère hivernal comme le matin. Le vent se renforce encore avant de faiblir légèrement en soirée (avec l’arrivée de l’accalmie côté ciel), il atteindra 70 km/h dans l’intérieur, 80 à 90 km/h sur la façade maritime, voire 100 km/h sur les caps.Les températures « chutent » par rapport à hier, 2 à 5° le matin, 8° à 10° l’après-midi, mais avec le vent le ressenti de l’ordre de 0° à 4° en plein après-midi !: L’anticyclone va faiblir légèrement et dans le même temps, le flux de nord-est également. Après une nuit passée « sous les étoiles » les minimales afficheront de -3° dans les terres, à +3° en bord de mer. Les maximales 8° à 11°. Quant au ciel, les éclaircies vont résister sur l’est de la région, ailleurs les nuages seront plus nombreux et délivreront encore des giboulées. Les rafales de vent ne dépasseront plus 50 km/h.: Des nuages bas au lever du jour, puis nette embellie, avec de belles éclaircies, des températures qui remontent et le vent qui sera faible.: Le premier jour du mois d’avril sera sans doute relativement agréable, malgré la fraîcheur car les maximales seront 3° inférieures aux valeurs de saison.