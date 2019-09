Météo France : les prévisions pour ce dimanche 29 septembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Météo France a placé le littoral du Pas-de-Calais en vigilance orange "Vagues- Submersion" en raison d’un fort coefficient de marée associée à une mer forte.Côté ciel, après un court répit, une nouvelle perturbation, pilotée par une dépression sur l’Irlande a abordé nos côtes en milieu de nuit, porteuse de précipitations continues, faibles à modérées. Elle entre ensuite dans les terres et, vers la mi-journée, concerne toute la région. Le vent se renforce à nouveau, et pousse en rafales de 60 à 80 kilomètres par heure.Tout cela évolue très rapidement et une traîne active se met en place dans l’après-midi, donnant des averses parfois notables, notamment sur le côtier, le tout encore accompagné d’un flux de sud-ouest assez fort à fort, avec de fortes rafales jusque dans les terres.Les minimales, relativement douces, affichent 11 à 15°…… et les maximales, quasi-stationnaires par rapport à celles de ce samedi, avec 18 à 20., journée de transition : le temps se fait plus serein malgré la présence d’une abondante masse nuageuse. Dans l’après-midi cette couverture nuageuse se densifie encore à l’approche d’une nouvelle dégradation pluvieuse qui aborde les côtes de la Manche en début de soirée, prémisses d’une nuit bien maussade., tout cela nous laisse une nouvelle traîne active et instable.voit les pressions remonter et le temps devenir plus sec, mais sous des températures en forte baisse, 10 à 14° en moyenne.