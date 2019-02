Météo France : les prévisions pour ce dimanche 3 février (et le début de la semaine prochaine)

En matinée, les averses, qui débordent d’ailleurs un peu vers l’ouest, tomberont sous forme de pluie et de neige mêlée voire de neige tout court sur les hauteurs. Cependant, rassurez-vous, on attend pas plus d’1 à 3 cm. Ailleurs, il fera sec avec quelques rayons de soleil pour le littoral, très nuageux dans les terres !



L’après midi, il restera encore un risque de neige du côté de l’Avesnois où de rares averses sont attendues. Ailleurs, le ciel est variable, entre nuages, vers l’intérieur, et ensoleillé sur la frange côtière. Attention cependant dans la nuit de dimanche à lundi aux gelées qui devraient se généraliser.



Ce dimanche matin, les températures affichent 0° à Beauvais, St. Quentin et Douai/Valenciennes ; 1° à Amiens, Etaples et Guînes. 3° pour Malo-les-bains.



Passé midi, le mercure remonte un peu avec 4° à Château Thierry et Laon, Lille et Lumbres ; 5° également en bord de mer ; 6° à Abbeville.

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

A partir de lundi, une nouvelle dégradation arrive par les côtes, avec encore des averses de pluie et de neige avant le redoux. En soirée, la neige concernera l’est de la région. Les températures : -3 à 4°C.



Mardi, c’est une journée de transition. Après quelques brumes matinales, la journée s’annonce calme mais nuageuse. 1° le matin ; 6° l’après midi.



Mercredi enfin, c’est encore de la douceur et peu de risque de voir la neige ou des gelées. Le vent se renforce et on aura 4 à 11° sur la journée