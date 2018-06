Météo France : les prévisions pour ce dimanche 3 juin (et le début de la semaine prochaine)

Le temps ce dimanche après-midi

Les températures ce dimanche après-midi

Les prévisions de Météo France pour le début de la semaine prochaine

Le ciel nous accorde enfin quelques jours de répit !Au lever du jour, brumes et bancs de brouillard affectent une grande partie du territoire au nord d’une ligne Abbeville – Laon, et l’on note également quelques stratus en bordure côtière. Toute cette grisaille se révèle assez peu tenace et c’est un soleil dominateur qui prend rapidement le relais sur l’ensemble des Hauts-de-France.La journée se poursuit ensuite sous un ciel peu nuageux dans l’ensemble, mais un voile de nuage fait son apparition au fil des heures sur la Picardie, en marge d’une activité assez forte sur le sud de la France. Notons également un peu de grisaille au littoral de la mer du Nord, grisaille qui aura tendance à pénétrer dans les terres en soirée.Les minimales sont stationnaires par rapport à ce samedi : 11 à 12° partout,…… Mais, sous le soleil, les maximales repartent à la hausse, avec 18 à 21 à la côte et 24 à 26 dans l’intérieur, voire 27 localement du côté de Soissons.nous restons à l’écart de l’activité pluvio-orageuse sur le sud du pays. Toutefois, l’Oise et le sud de l’Aisne peuvent être touchées par quelques averses dans l’après-midi.cette zone instable remonte, mais les quelques averses orageuses se limitent à l’Oise et la moitié sud de l’Aisne et enfin, le temps reste sec sous un soleil assez timide au nord des Hauts-de-France, mais le sud de la région est affecté par des averses plus nombreuses, parfois accompagnées d’un coup de tonnerre.