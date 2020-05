Météo France : les prévisions pour ce dimanche 3 mai (et le début de la semaine)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les jours suivants

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

© METEO FRANCE

On retrouve ce matin la dégradation d'hier soir, traversant le sud des Hauts-de-France. Dans la Somme et l’Oise, de petites pluies se développent tandis qu’ailleurs le temps se fait plus lumineux.Au fil des heures, la perturbation s évacue par les frontières franco belges. À l’arrière, un ciel de traine se met en place avec des ondées attendues quasiment partout, sauf sur une partie du littoral où vous devriez être épargné.Les températures demain matin évoluent entre 4 et 9 degrés : 4 pour Arras et Saint Laurent Blangy, 8 à Senlis et Saint-Maximin.Dans l'après-midi, elles remontent légèrement, entre 14 et 18 degrés : 14 à Laon et Vertefeuille, 16 à Saint-Omer et Clairmarais.Pour le début de la semaine prochaine,, un anticyclone vient se positionner sur le nord des îles britanniques. Il va diriger sur les Hauts-de-France un flux de nord-est. On aura pas mal de grisaille au lever du jour mais très vite, les éclaircies se développent dans une ambiance qui reste sèche. Températures de 6 à 19 degrés., ce sera le retour d’un temps instable. Un front perturbé aborde la région par le sud-ouest en matinée avec de faibles averses ; des précipitations qui se renforcent au passage de la dégradation. Dans l'après-midi, on attend même quelques orages.Et puis, les conditions se font à nouveau plus clémentes, avec quelques nuages au petit jour mais qui laissent leur place rapidement à du beau temps. Un temps qui sera quand même plus lumineux en Nord-Pas-de-Calais. Températures de 8 à 19 degrés.Ce dimanche, la qualité de l'air devrait rester bonne dans les Hauts de France, en raison du régime d'averses annoncées sur nos territoires.Si vous en profitez pour cuisiner : la cuisson en cuisine émet des particules fines et des composés organiques volatiles. Utilisez la hotte aspirante et aérez pendant et après avoir cuisiné.