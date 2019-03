Météo France : les prévisions pour ce dimanche 3 mars (et le début de semaine)

© Météo France

Les prévisions météo pour lundi, mardi et mrecredi

Comme prévu, en marge de la tempête Freya qui sévit sur le Royaume-Uni,, avant de se généraliser à l’ensemble de nos départements.C’est donc un ciel bien triste qui nous attend ce dimanche, délivrant des pluies régulières, et. Tout cela est accompagné d’un flux de sud-ouest rapide jusque dans les terres, de 40 à 60 kilomètres par heure.La perturbation ondule ensuite sur la région jusqu’en fin de nuit suivante, amenant des cumuls localement conséquents, notamment vers les côtes de la Manche. Le vent se renforce encore, y compris dans les terres, poussant des pointes de 70 à 80 kilomètres par heure, et qui peuvent atteindre 120 à 130 sur les caps, 100 à 110 sur le Pas-de-Calais, 85 à 90 dans les terres.Les températures restent très douces, avec des minimales deEt pour l'après-midi, des maximalesLes basses pressions se décalent vers la Scandinavie, emmenant dans leur sillage la tempête Freya., mais la situation reste encore délicate,, porteur de nombreuses averses en matinée, averses qui, parfois accompagnées de grésil, le tout sous un vent qui reste soutenu.Ce ciel de traîne se maintient mardi, toujours porteur d’averses en matinée, averses qui, sous un vent qui reste sensible, et enfin mercredi, c’est une nouvelle dégradation qui balaie la région en journée !En ce dimanche 3 mars, nous fêtons Guénolé,