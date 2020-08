Météo France : les prévisions pour ce dimanche 30 août et pour les prochains jours

Températures

Nous restons ce dimanche dans un courant dépressionnaire en lien avec les basses pressions en mer du Nord. Après une accalmie en cours de nuit, le ciel est couvert partout au lever du jour, avec un risque d'averses et parfois encore quelques coups de tonnerre, selon Météo France.Le vent de nord-ouest se renforce au littoral, poussant en rafales de 70 à 80 kilomètres par heure. Dans l'intérieur, il suit la rotation cyclonique en faiblissant rapidement.Dans l'après-midi, on retrouve un ciel variable porteur d'averses parfois encore orageuses, mais on note une amélioration progressive par l'ouest.Les cumuls attendus sont de l'ordre de 20 à 30 millimètres sur la journée. Le vent reste fort au littoral, plus faible dans les terres.Au petit matin, on relève 13 à 15° à la côte, 10 à 13 dans l'intérieur.Les maximales affichent 18° vers Abbeville, 20 sur Compiègne , et, au mieux, 21° pour Lille par exemple.Sur notre littoral, le temps de ce dimanche 30 août reste instable et agité, avec des averses parfois orageuses qui vont perdurer tout au long de la journée, même si une timide amélioration se fait sentir au fil des heures.Les maximales sont bien fraîches sur le sable, avec 18 ou 20°, 19 ou 20° dans l'eau, une fraîcheur d'autant plus sensible que le vent de nord est fort, accompagné de fortes rafales voisines de 70 kilomètres par heure, voire plus localement. La mer est très forte à grosse.L'index UV est évidemment à la peine, avec un bien modeste 3.Lundi, les pressions repartent brièvement à la hausse, mais la masse d'air est encore bien humide : le temps se fait donc changeant, avec pas mal de nébulosité et quelques ondées sur le Nord et le Pas-de-Calais. Minimales 10 à 13°, maximales 18 à 21.Mardi, le ciel se fait plus ou moins nuageux, mais laisse place à de belles éclaircies, le vent est faible et les températures stationnaires, un scénario qui se répète ensuite mercredi, sous un vent faible et des maximales en légère hausse.Les concentrations de polluants dans l'air resteront à un niveau faible sur l'ensemble de la région et la qualité de l'air sera donc bonne ce dimanche.Conseil Atmo du jour : vos plantes d'intérieur peuvent contenir des moisissures : pour préserver l'air de votre logement, pensez à gratter régulièrement la terre en surface.Enfin, n'oubliez pas que le virus circule toujours activement, alors pour nous protéger et protéger les autres, et tout particulièrement nos aînés qui sont les plus à même de développer les formes graves de la maladie, respectons en toutes circonstances et à la lettre les consignes sanitaires : port du masque, lavage fréquent des mains et distance d'un mètre !