Météo France : les prévisions pour ce dimanche 30 juin (et le début de la semaine)

Les prévisions pour les prochains jours

La dépression sur le Proche-Atlantique se décale vers le nord des Îles Britanniques et provoque un basculement des flux au secteur ouest, apportant ne masse d'air plus douce, mais aussi plus humide. Cela se traduit dès le matin par le développement de cyrus et d'altocumulus vers les eaux littorales, tandis que l'est des Hauts-de-France reste sous l'effet d'une masse d'air chaud et sec.Dans l'après-midi, le temps reste largement estival même si le ciel se fait plus nuageux que les jours précédents, mais notons que dans l'Aisne la masse d'air devient plus instable et quelques averses sont possibles en fin de journée et en soirée.Ce flux de sud va contribuer à une chute sensible des températures, pas vraiment au petit matin où on observe encore des valeurs élevées, 16°C à 19°C,Mais dans l'après-midi les maximales repassent toutes sous la barre des 30°C : 20°C à 22°C à la côte, 23°C à 28°C dans les terres.Lundi, le flux d'ouest bien installé maintient sur la région un temps agréable, ensoleillé et nettement moins suffoquant : 14°C à 24°C.Mardi c'est un petit vent de nord qui va se mettre en place, amenant une nouvelle petite baisse des maximales, 23°C en moyenne dans un ciel lumineux, même si les nuages se font un peu plus présents sur le Nord et le Pas-de-Calais.Et enfin mercredi, les nuages se développent un peu partout, tout en restant totalement inoffensifs et sous des températures encore en baisse, 11°C à 22°C