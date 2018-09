Météo France : les prévisions pour ce dimanche 30 septembre (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de la semaine prochaine

Après une belle journée ce samedi, les pressions vont continuer de baisser ce dimanche…, selon Météo France. Hormis cela, pour ce dimanche matin, grand soleil en perspective.Dans l'après-midi, un petit front nuageux profite de la faiblesse du champ de pression pour s'inviter sur nos côtes où le ciel se charge progressivement par l'ouest au fil des heures… A l'avant, on profitera encore de belles conditions.L' atmosphère est froide au lever du jour… On a même droit à quelques gelées : 2 à valenciennes et Denain. 4 à Saint Omer et Arques.Dans l'après-midi, les maximales fluctuent autour des normales de saison, de 15 à 18 degrés. 15 à Boulogne et Ambleteuse. 18 à Lille et Wavrin.Pour le début de la semaine prochaine,, la perturbation nous aura quitté, on se retrouvera avec un ciel de traine…Une traine plus active le matin, on retrouvera nuages et rares averses dans le nord et l'est des Hauts-de-France.Températures de 8 à 14 degrés.Mardi, une faiblesse à nouveau dans le champ de pression laisse passer une dégradation qui apporte son lot de nuages et d'averses faibles… Le temps sera donc globalement maussade, avec également quelques rafales de vent au menu.Températures de 6 à 16 degrés.Et puis mercredi, après un début de journée pluvieux, les éclaircies reprennent le dessus par l'ouest, et tendent à se généraliser au fil de la journée… Les températures remontent le matin, on partira de 11 degré jusque 16 degrés.