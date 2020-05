Météo France : les prévisions pour ce dimanche 31 mai (et le début de la semaine)

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE



Nous aurons un beau lundi de Pentecôte

© MÉTÉO FRANCE



Qualité de l’air

© MÉTÉO FRANCE

Pour le moment, rien ne change côté météo ! En ce dimanche 31 mai, qui correspond aussi au dernier jour du printemps météorologique, nous sommes toujours protégés par de hautes pressions.Notre journée dominicale commence donc sous un ciel clair, avec un petit vent de nord-est faible qui va devenir modéré dans le courant de la matinée.L’après-midi verra quelques cumulus de beau temps se développer ici et là, mais c’est bel et bien une très belle journée qui nous attend !D’aucuns diront que le vent est pénible mais il a au moins pour effet de limiter la sensation chaleur, car les températures poursuivent leur ascension.Les températures minimales moyennes généralement observées à cette période de l’année tournent autour de 8°. Ce matin Météo France annonce 9° à 12° dans l’intérieur, et 12° à 15° sur la côte.Quant aux maximales, qui en moyenne affichent 18°, elles seront de 21° à 23° en bord de mer, et de 23° à 26° sur le reste de la région.Pour le lundi de Pentecôte, nous gardons de très belles conditions météorologiques. Le ciel sera en journée peu nuageux (quelques nuages élevés accompagnés de cumulus de beau temps), le vent modéré, et les températures maximales encore en hausse : 24° à 27°.Mardi, même si les pressions vont diminuer, nous ne serons pas touchés par le temps instable qui touchera la moitié sud de la France. Toujours peu de nuages dans notre ciel, et des températures de plus en plus estivales : 11° à 16° au petit matin, 21° à 24° sur la façade maritime, 26° à 30° (dans le département de l’Aisne) sur le reste de la région l’après-midi.Mercredi, retour d’averses ? En effet les pressions vont redevenir dépressionnaires, le temps va donc être plus instable l’après-midi, et les nuages plus présents pourront lâcher quelques averses (voire des orages sur le sud de la région, mais cela reste à préciser), le tout dans une ambiance lourde : Minimales de 13° à 16°, maximales de 21° à 23° sur le littoral, de 24° à 28° dans l’intérieur. (Indice de confiance de 2 sur 5 pour cette échéance).La qualité de l'air devrait être bonne sur le littoral et moyenne sur le reste de la région. Un bel ensoleillement et un vent modéré permettent aux concentrations en ozone D'atteindre un niveau moyen.Point sur le risque allergique avec ATMO Hauts-de-France : Côté pollens, le risque d'allergie sera encore élevé cette semaine dans larégion, avec des graminées en grandes quantités dans L'air. Si vous êtes allergique, il est préférable de limiter vos sorties.