Météo France : les prévisions pour ce dimanche 31 mars (et le début de semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de la semaine prochaine

Ce dimanche, on va retrouver une masse d’air fraiche en altitude, qui engendre davantage de passages nuageux que ce samedi…D'où la présence de nuages dès le lever du jour, plus épais en se rapprochant du littoral.Dans l'après-midi, le ciel évolue favorablement enavec des éclaircies qui se multiplient tandis qu’en Picardie, on partira plutôt sur une évolution instable avec quelques ondées dans l’Oise et l’Aisne… Le vent se renforce aussi, avec des rafales jusque 50 km/h voire 60 sur les caps.Températures le matin, de 2 à 9 degrés : 5 à Laon et Chéry les Pouilly, 8 à Lille et Santes. En journée, maximales attendues de 10 à 19 degrés : 11 à Calais et Sangatte17 à Saint Quentin et Jeancourt. Des températures qui évoluent toujours au-dessus des normales saisonnières.les nuages devraient se faire beaucoup plus timides, voire inexistants…La journée se fera donc bien ensoleillée, et c’est un début de semaine très agréable qui s’installeTempératures de 4 à 16 degrés.on a une évolution orageuse qui se met en place à la mi-journée sur l’est des Hauts-de-France. Averses et grisaille au menu, avec du vent qui se lève à nouveau jusque 50 km/h. Températures de 9 à 16 degrés.Enfin, on a le passage d’une perturbation de faible activité. Les pluies circulent rapidement, avant qu’ un temps de traine ne prenne le relais avec toujours pas mal d’humidité. Les températures baisseront sensiblement : pas plus de 11 degrés en journée.