Météo France : les prévisions pour ce dimanche 4 août (et pour le début de la semaine)

Les prévisions pour le début de la semaine

Ce matin, le ciel est un peu laiteux, alternant entre des nuages et une impression de beau temps, notamment à l'ouest de la région.L’apres midi, il fera assez beau, sec et meme chaud, surtout en Picardie. Toutefois, le soleil pourra se montrer timide derrière des nuages un peu épais. Le vent sera plutôt variable avec une petite tendance à se redresser vers l’ouest.Coté mercure. Il affiche en matinée 12°C à Beauvais, 13°C pour Arras ou Longuenesse, 14°C à Saint-Quentin ou Valenciennes, 15°C pour la métropole lilloise et jusqu’à 17°C en bord de mer.L'apres midi, sous le soleil, les temperatures augmentent pour atteindre aisément les 25°C à Dunkerque ; 27°C à Calais ; 28°C à Wissant ; 29 à 30°C dans les terres du coté de Laon et jusqu’à 31°C à Château-ThierryLa semaine débute dans des conditions sèches et assez calmes avant une degradation attendue. Nous aurons d'abord quelques nuages, puis ils seront plus nombreux vers la mer. Des nuages qui donnent par endroit, quelques gouttes de pluie. Le ciel sera bien encombré en soirée et les temperatures comprises entre 17 et 25°C en moyenneMardi, c’est un temps instable qui nous attend avec de nombreux nuages dès la matinée. Là encore, quelques ondées sont au programme et le vent est moderé avec un mercure qui se situe entre 15 et 25°C.Mercredi, on verra poursuivre ce temps variable et perturbé, en notant tout de même quelques eclaircies et aussi des averses éparses. Les temperatures seront stationnaires, avec 15 à 24°C sur la journée.