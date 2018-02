Météo France : prévisions pour ce dimanche 4 février et pour les prochains jours

Dimanche

Dans l'après-midi

Températures

Le début de semaine

À partir de cette nuit et pour les jours qui viennent le froid va s'installer dans la région…Nous nous réveillons avec le retour de gelées matinales par endroits, prudence donc !Le mercure tournera autour des 0° au petit matin…Côté ciel tout d'abord il sera couvert avec de la grisaille…Puis au fil de la matinée, ça va commencer à se dégager par l'Ouest avec un temps de traine qui s'installera…L'amélioration se confirmera avecLe vent reste sensible avec des rafales de 40/50 km/h vers le milieu de journée sur le Pas-de-Calais, la Somme et l'Aisne.Les températures minimales seront comprises entreLes maximales entreOn va rester dans la continuité de ce dimanche après-midi.Le temps sera sec et ensoleillée pour lundi et mardi, tandis que mercredi, une perturbation traversera la région avec un faible risque de neige.Les températures continueront de baisser pour atteindre jusqu'à -5° mercredi.