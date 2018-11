Météo France : les prévisions pour ce dimanche 4 novembre (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de la semaine prochaine

Nous conservons encore pour quelques jours de bonnes conditions anticycloniques, malgré l'avancée d’une perturbation sur la Bretagne, selon Météo France.et, très localement on peut s'attendre à quelques bancs de brouillard,Après leur dissipation,Dans l'après-midi,, toutefois, en marge de la perturbation bretonne, le ciel se couvre peu à peu d’un voile d'altitude plus ou moins épais, grâce principalement au petit vent de sud-est qui freine l'avancée de la dégradation., hormis par exemple vers Montdidier où on relève encore -1° au petit matin. Partout ailleurs les valeurs restent positives,Les maximales, quant à elles,La semaine débute ensuite sous un temps sec et agréable pour la période, et la perturbation qui progresse sur l’ouest du pays ne se manifeste sur les Hauts-de-France que par une couverture nuageuse d’altitude.. Elles grimpent encore, sous un ciel sec et bien lumineux, avant une lente modification des conditions mercredi où une dégradation tente de pénétrer sur notre territoire, donnant quelques ondées au littoral en soirée.