Météo France : les prévisions pour ce dimanche 5 juillet (et le début de la semaine)

Le début de la semaine

La météo des plages

Qualité de l’air

La journée commence sous les nuages de la perturbation arrivée hier. Le ciel est donc « bâché » et délivre de petites pluies éparses. L’impression de temps maussade est accentuée par le vent d’ouest-sud-ouest toujours bien présent, surtout sur la façade maritime le matin (rafales de 40 à 70 km/h)La dégradation va se décaler vers l’est dans le courant de l’après-midi, c’est donc naturellement le littoral qui va, en premier, retrouver des éclaircies, timides dans un premier temps, elles seront ensuite de plus en plus en franche en progressant dans l’intérieur, mais pour celles et ceux qui habitent dans l’Avesnois, l’Aisne, ou bien encore l’est de l’Oise, il faudra patienter jusqu’en soirée pour que les derniers nuageux pluvieux disparaissent. Le vent sera également de la partie tout au long de l’après-midi (rafales de 40 à 70 km/h d’est en ouest).Vous aurez certainement remarqué que les températures sont très douces ! L’air chaud de la perturbation nous procure des minimales situées 3 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison, 15° à 17°.Quant aux maximales elles montent une petite marche par rapport à hier, 18° à 21° sur la côte, 21° à 25° dans l’intérieur.La semaine prochaine, l’anticyclone des Açores a la bonne idée de revenir protéger notre pays !, quelques grisailles matinales peuvent se former en raison de l’humidité résiduelle, mais ensuite c’est un temps apaisé et bien ensoleillé qui nous attend. A noter la baisse des températures, et le vent qui restera assez-fort sur la côte.: Temps sec, peu nuageux, accompagné d’un vent faible. Les températures seront de saison, bien qu’un peu fraîches par endroit le matin.: Peu de changement, c’est une belle journée qui nous attend et qui en plus verra les températures maximales repartir à la hausse !Le temps est couvert et pluvieux une bonne partie de la journée, mais dans l’après-midi les éclaircies vont revenir. Sur le sable les températures affichent 18° à 20°, dans l’eau 17° et 18°, mais attention au vent qui reste très présent avec des rafales jusqu’à 70 km/h, soit de force de 7 à 8 sur l’échelle de Beaufort. Avec ce vent, la mer est agitée sur les plages et forte au large.L’indice UV prévu entre 12h et 16h varie de 4 à 6 avec le retour d’éclaircies timides pour commencer, puis nettement plus franches pour terminer la journée. Vivement la semaine prochaine et le retour de meilleures conditions !Sous l’effet de ce temps pluvieux, mais surtout venteux, la qualité de l’air reste bonne aujourd’hui. ATMO Hauts-de-France nous rappelle que certains produits d'entretien peuvent dégrader la qualité de l'air intérieur.À la maison, essayons de privilégier les produits d'origine naturelle et pensons à bien aérer.