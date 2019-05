Météo France : les prévisions pour ce dimanche 5 mai (et le début de semaine)

© Météo France

Les prévisions de Météo France pour la semaine prochaine

Ce dimanche matin, le jour se lève sur un ciel encombré et des ondées successives, selon Météo France... Dès le milieu de la matinée, un assèchement progressif de la masse d'air nous ramène un temps plus lumineux et calme.Cela se confirme dans l'après-midi, avec l’amélioration qui gagne progressivement du terrain par le nord-ouest de la région. On gardera quand même un ciel encore capricieux en Picardie, et puis on notera que le vent se sera bien calmé par rapport au matin.Il fera encore frais aujourd'hui dès le lever du jour : de 1 à 8°, 2° à Laon et Saint Nicolas aux Bois, 4° à Lille et SeclinLes maximales, elles, remontent très doucement : de 10 à 12°. 11° à Boulogne-sur-Mer et Wimereux, 12° à Beauvais et Saint-Sulpice.Le début de la semaine prochaine maintenant dans les Hauts-de-France. Lundi, la masse d’air se fera humide à nouveau, avec un ciel nuageux toute la journée, et quelques gouttes encore possible dans le nord des Hauts-de-France. Pour les températures, comptez 3 à 13°.Mardi, une perturbation nous attend, mais elle arrive sur un champ de hautes pressions, donc elle nous abordera de manière atténuée. La journée devrait donc rester sèche dans l'ensembleLes températures gagnant un petit degré le matin comme l'après-midi.Et puis mercredi, pour le 8 mai, une autre dégradation plus active arrivera. Avec une masse d'air humide, des nuages bas et de fréquentes averses, cette journée fériée ne restera pas dans les annales de la météo…