Météo France : les prévisions pour ce dimanche 6 janvier (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

En cette journée dominicale, la situation reste, une fois de plus, bloquée par le puissant anticyclone centré sur la Cornouaille qui nous envoie toujours de l’air humide que les pressions élevées maintiennent en basse couche. La succession des journées maussades ne semble donc pas près de s’arrêter, selon! Les nuages bas de la matinée voient l’arrivée d’une dégradation très atténuée dans ce contexte anticyclonique et qui ne donne que quelques pluies faibles et éparses au littoral.Dans l’après-midi, ces précipitations disparaissent, mais hélas pas les stratus et autres strato-cumulus qui plombent littéralement notre ciel ! Quant au vent, il tourne au secteur nord-ouest et reste faible dans l’ensemble.Les minimales sont assez fraîches dans les terres, avec 1 à 3, mais plus ou moins conformes aux normales. Les maximales sont, elles, en légère hausse et grappillent 1 à 3°, avec des valeurs de 5 à 8 d’est en ouest.Une perturbation peut en cacher une autre et, après une matinée de transition sous un ciel très encombré, la nouvelle dégradation nous arrive, ne donnant les premières pluies faibles qu’en fin d’après-midi. Elle est accompagnée d’un renforcement de sud-ouest qui pousse en bourrasques voisines de 50 kilomètres par heure.A l’arrière de cette dégradation s’installe,un ciel de traîne peu actif, hormis quelques averses aux frontières, mais accompagné de fortes rafales, et enfin, nous conservons un temps variable accompagné d’averses et pourquoi pas, de quelques flocons sur la façade est.