Météo France : les prévisions pour ce dimanche 6 mai (et le début de la semaine prochaine)

Nous conservons ce dimanche ainsi que dans les prochains jours de belles conditions, avec un anticyclone à 1030 hectopascals positionné à l’ouest des pays Baltes qui ne fléchit pas, associé à une masse d’air sèche, garantie d’un grand beau temps ! Les’impose donc partout sur nos territoires dès le lever du jour, et règne en maître absolu tout au long de ce dimanche, tout juste accompagné d’un vent de nord-est faible qui souffle gentiment à 10 kilomètres par heure.Avec ces conditions bien sympathiques, les températures en profitent pour grimper : les minimales affichent au lever du jour 8 à 11°, soit 2° au-dessus des normales. Les maximales, quant à elles, sont carrément estivales, avec des valeurs dignes d’un mois de juillet : 19 à 23° de Dunkerque à la baie de Somme, 24 à 27° de Saint-Omer à Château-Thierry., l’anticyclone continue de dicter sa loi sur les Hauts-de-France, et nous prenons dès potron minet le chemin pour une nouvelle très belle journée estivale, avec des minimales de 10 à 12° et des maximales de 19 à 27°.Aucun véritable changement n’est attendu, hormis peut-être la formation de quelques cumulus sans conséquence en cours d’après-midi. Températures de 11 à 26° en moyenne et puis,une dépression à l’ouest des îles britanniques nous amène un flux de sud- ouest, donnant un ciel plus changeant alternant belles éclaircies et passages nuageux.