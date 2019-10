Météo France : les prévisions pour ce dimanche 6 octobre (et pour le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de la semaine prochaine

La perturbation arrivée ce samedi après-midi par le sud-ouest de la région nous a arrosés toute la nuit et ce dimanche matin nous conservons ces conditions météo maussades. De la pluie donc, qui va, au passage du front froid de la perturbation, se renforcer dans la matinée d’ouest en est, selon Météo France. Une fois passé, ce front froid laisse ensuite place à un ciel de traîne qui va nous tenir compagnie pour la suite de la journée.Hélas, le soleil ne devrait pas avoir beaucoup de place entre deux averses. Il est à noter qu’en soirée nous aurons des « retours pluvieux » pilotés par la dépression qui se situera sur la Belgique, cela devrait durer une bonne partie de la nuit et dans le lot des précipitations un coup de tonnerre n’est pas impossible !Parlons du vent qui a aussi son mot à dire aujourd’hui ! Au passage du front froid les plus fortes rafales seront atteintes 50 à 70 km/h sur les départements côtiers, et dans l’après-midi ces rafales atteindront 40 à 50 km/h sous les averses sur toute la région.Au petit matin, Météo France annonce des valeurs de 9 à 13°, les maximales gagnent par endroit un petit degré par rapport à hier 16 à 18°.Après un dimanche sous le parapluie que nous réserve? Comme ces derniers jours ce sera une journée de transition ! Le ciel sera variable avec de petites ondées, le vent quasi inexistant et les températures un peu plus fraîches, 8° et 15° pour les moyennes.Dans la nuit, arrivera une perturbation la journée débutera sous un ciel chargé et pluvieux. Les pluies devraient commencer à s’estomper par le nord de la région dans l’après-midi et cette amélioration gagnera l’ensemble des Hauts-de-France en soirée. La masse d’air se « réchauffera un peu » 11° et 16° pour les moyennes.. A l’heure qu’il est, il semblerait que nous passions la journée sous un ciel de traîne actif, les averses seront régulières voire orageuses, accompagnées de rafales de vent, le tout avec des températures quasi de saison !