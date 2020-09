Météo France : les prévisions pour ce dimanche 6 septembre (et pour les prochains jours)

Les prochains jours

Nous conservons aujourd'hui de bonnes conditions anticycloniques en basses couches, mais en altitude la situation reste dépressionnaire, cela nous amenant une journée dominicale en demi-teinte. Au lever du jour, le ciel est variable, mais les nuages bourgeonnent au fil des heures et quelques ondées sont probables à l'ouest en fin de matinée. Le vent d'ouest est faible.Le risque d'ondées éparses se généralise ensuite et il faut attendre la fin d'après-midi pour voir le soleil reprendre la main par l'ouest. Le vent de nord-ouest reste faible et vire au sud-ouest au bord de la mer du Nord.Autre fait marquant de la journée, les minimales assez fraîches dans les terres, 9 à 11°, voire 7 ou 8 dans le Santerre, plus douces à la côte avec 11 à 13.Les maximales sont stationnaires : 18 ou 19 au littoral, 19 à 21 dans les terres.Lundi, les conditions anticycloniques, le vent faible et les éclaircies de la nuit favorisent la formation de nombreux bancs de brume et de brouillard au petit matin. Ils se dissipent rapidement et nous laissent pour la journée un dégradé nuageux du nord au sud. Le vent d'ouest se fait modéré dans l'après-midi, les minimales affichent 6 à 14°, les maximales 20 à 23. Mardi, le ciel nuageux au nord lâche quelques gouttes à la mi-journée. Minimales 9 à 16, maximales 20 à 25. Enfin mercredi, le ciel bien couvert nous apporte des pluies éparses sous des températures en hausse : minimales 14 à 16, maximales 22 à 25.Aujourd'hui, la qualité de l'air reste bonne sur la région, les conditions météorologiques favorisant en effet une bonne dispersion des polluants. Si vous prenez la route, optez pour une conduite souple, car les accélérations brusques et les coups de frein fréquents augmentent notablement les émissions de polluants.Enfin, n'oubliez pas que le virus circule toujours, alors, pour nous protéger et protéger notre entourage, continuons de respecter les gestes barrière.