Météo France : les prévisions pour ce dimanche 7 avril (et le début de semaine)

Prévisions pour lundi 8 avril

Prévisions pour mardi 9 avril

Prévisions pour mercredi 10 avril

Apres un ciel chargé durant la nuit, attention aux bancs de brumes et brouillards, tôt, ce dimanche matin. Dès le début de journée, une zone de temps plus instable,, va gagner la région.Sous une atmosphère douce mais humide,. Ce matin, seule Soissons, Compiègne et Beauvais seront épargnées.Les températures afficheront 4°C en bord de mer, 5 à 6° dans les terres, jusqu'à 7° à LiL'après midi,Sur le Nord Pas-de-Calais, il ne sera pas étonnant dSous les pluies soutenues, le vent sera faible à variable, de secteur ouest dominant.Il fera alors 12° àou; 15° àou; 16° àet 17° pouret, on conservera les mêmes conditions avec à nouveau de la pluie, sauf en soirée. Les nuages resteront gris et on aura 6° le matin, 15° l'après midi., vous le voyez, peu de changements. Le ciel sera maussade, la journée bien arrosée. Des précipitations toutefois un peu moins intenses. Il fera 6° en matinée et jusqu'à 16° passé midi., pas de grande amélioration. Le début de journée est relativement sec mais ca ne va durer. Les pluies seront faibles. Les températures : 6 à 14° sur l'ensemble de la journée.