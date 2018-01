Météo France : les prévisions pour ce dimanche 7 janvier (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Carte Météo France pour ce dimanche matin

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La dégradation arrivée ce samedi par l’est a poursuivi cette nuit sa progression vers le littoral, porteuse de précipitations éparses au sud d’une ligne Abbeville-Valenciennes, le tout accompagné d’un renforcement du flux de nord-est poussant en rafales de 40 à 50 kilomètres par heure dans les terres, 50 à 60 à la côte. A noter également :sans incidence qui peuvent virevolter ici ou là.avec des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure dans les terres, et 60 à 70, voire 80 sur la frange côtière. Quant au ciel, vous le voyez, nous restons dans un régime d’averses généralisées, à l’exception de la pointe nord-ouest du territoire.Les minimales affichent toutes des valeurs positives, 2 à 4° sous abri au petit matin, mais le flux de nord-est va renforcer la sensation de froid et les températures ressenties seront souvent inférieures à 0°.Pas de grande amplitude à attendre avec les maximales qui affichent des valeurs inférieures aux normales, 3°à 6°.La semaine commence ensuite sous un ciel bien gris et compact en général et, lundi, on cherchera avec peine quelques trouées fugace dans l’Aisne et l’Avesnois. Nous conservons encore un flux de nord-est, mais, bonne nouvelle, il se calme un peu, ne donnant plus que quelques rafales, le tout sous des températures toujours aussi fraîches : 2 à 5°.Mardi, le ciel reste couvert durant toute la journée, avec quelques bruines au sud de la région en fin de nuit et puis mercredi, nous passons en flux de sud, amenant une masse d’air plus doux, mais aussi plus humide, porteuse de pluies faibles durant toute la journée.