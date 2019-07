Météo France : les prévisions pour ce dimanche 7 juillet (et les prochains jours)

Températures



Les prévisions de Météo France pour le début de semaine

Le ciel de samedi s’est peu à peu ennuagé dans l’après-midi à l’avant d’un front qui s’est invité en milieu de nuit par le nord des Hauts-de-France, selon Météo France.Arrivant dans un champ de pressions encore élevé, il est très affaibli et porteur de faibles précipitations, mais il gagne l’ensemble du territoire en cours de matinée et nous apporte un ciel bien maussade. Météo France parle de cumuls de l’ordre de 3 à 5 millimètres sur le Nord et le Pas-de-Calais, de traces à 3 millimètres plus au sud.La perturbation poursuit ensuite son bonhomme de chemin vers le sud, laissant revenir des éclaircies de plus en plus belles au nord, tandis que la Picardie connait encore un ciel bien chargé, avec quelques averses, principalement sur l’Aisne.Grâce à la couverture nuageuse de la nuit, les minimales sont en légère hausse et affichent 12 à 16° au petit matin.Mais sous ces mêmes nuages, les maximales peinent à grimper et accusent une baisse notable : 18 à 20° au littoral, 20 à 23 dans l’intérieur.Oublions bien vite ce dimanche morose pour retrouver lundi de bonnes conditions anticycloniques, grâce à la présence d’une dorsale en altitude qui vient nous protéger. Malgré la présence de quelques cirrus au nord la journée s’annonce ensoleillée et agréable.Ce scénario semble se répéter ensuite mardi et mercredi, malgré quelques nuages épars un peu plus présents, principalement des stratus, le tout sous des maximales en légère hausse mercredi, avec 24° sous abri en moyenne.