Météo France : les prévisions pour ce dimanche 7 juin (et pour les prochains jours)

L'agitation de la nuit dernière nous laisse en matinée de ce dimanche un ciel bien couvert avec des averses. Elles sont assez régulières et ne cessent que pour laisser place aux nuages, annonce Météo France.

Peu d'évolution à attendre cet après-midi, où le ciel reste variable et ponctué de nombreuses ondées. Notons qu'en fin de journée, une petite pluie fine remplace les averses sur la Mer du Nord. Le vent de secteur ouest est faible à modéré.

Températures

Les minimales sont très disparates : si l'on relève 10 à 12° sur le côtier, elles sont plutôt fraîches dans l'intérieur, notamment dans le Tardenois où l'on observe un bien frisquet 5° !

Les maximales sont en hausse : 16 à 18° au littoral, 18 à 21 degrés dans les terres.

Qualité de l'air

Ce dimanche, les précipitations favorisent une bonne dispersion des polluants et la qualité de l'air reste bonne sur les Hauts-de-France.

Malgré la baisse des températures, veillez à ne pas surchauffer votre domicile, afin de limiter les émissions de particules dues au chauffage : la température recommandée en intérieur est de 19°.

Les tendances de Météo France pour la suite

Lundi, un petit front sur la Mer du Nord traverse la région, donnant des pluies faibles sur le Nord et le Pas-de-Calais, puis un ciel de traîne s'installe, alternant timides éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses. Le vent de Nord-Ouest est faible à modéré, et les températures restent stationnaires.

Mardi, les pressions remontent un peu et la situation s'améliore quelque peu, malgré quelques averses éparses en matinée, le tout sous des températures en légère baisse. Mais l'embellie est de courte durée !

Mercredi voit le retour d'un ciel sombre et passagèrement pluvieux.