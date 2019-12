Météo France : les prévisions pour ce dimanche 8 décembre (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Comme prévu, c’est avec une perturbation que nous avaons passé la nuit et notre matinée dominicale. Au lever du jour, le ciel est couvert et les pluies toujours bien présentes partout. On notera toutefois une légère amélioration sur le littoral en fin de matinée.Dans l'après-midi, la perturbation aura quitté les Hauts-de-France… A l’arrière, on retrouve un temps de traine avec encore des averses mais moins que le matin; Averses parfois orageuses sur la côte et surtout beaucoup de vent jusque 60 kmh dans les terres et 80 en bord de mer.Températures le matin de 5 à 9 degrés. 6 pour Amiens et Cottenchy. 7 à Lille et La Madeleine.En journée, de 11 à 13 degrés. 11 à Laon et Folembray. 13 à Boulogne sur mer et Neufchâtel Hardelot.Votre début de semaine maintenant. Il sera venteux avec encore des rafales, cette fois jusque 100 voire 110 sur la côte dans un ciel qui sera couvert dans l’ensemble, avec encore des averses qui se développent, avant de laisser la place aux éclaircies en fin de journée. Températures de 6 à 10 degrés., les éclaircies nocturnes favorisent une baisse sensibles du thermomètre le matin…Sinon, la matinée sera calme avant l’arrivée de nuages et de pluies faibles par le littoral dans l apm…Et puis, ciel très nuageux avec averses. On retrouvera encore un vent sensible, mais qui soufflera moins fort…Les bourrasques ne devraient pas excéder les 50 kmh. Températures de 4 à 9 degrés.