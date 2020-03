Météo France : les prévisions pour ce dimanche 8 mars (et le début de la semaine)

© METEO FRANCE

Le reste de notre week-end sera à l'image du samedi après-midi : gris. On se réveille ce dimanche matin avec un ciel gris, des précipitations éparses et encore du vent en pointes, jusque 80 km/h.Au fil des heures, quelques brèves éclaircies sur l’ouest de la région arrivent à se développer, puis un nouveau passage pluvieux assez marqué viendra arroser les Hauts-de-France. Le vent restera bien présent, avec de nouveau quelques bourrasques, mais cette fois autour de 50 km/h.Pour les températures minimales, comptez entre 6 et 8 degrés, d'est en ouest ; 6 à Laon et 8 à Boulogne.Dans l'après-midi, attendez-vous à 9 à 12 degrés, 11 à Valenciennes, 12 à Beauvais., de belles éclaircies sont prévues en matinée, mais en début d'après-midi, le ciel se couvre rapidement par l’ouest, et en soirée, des pluies faibles mais continues nous aborderont. On retrouvera encore quelques bourrasques, cette fois possiblement jusque 90 km/h., le ciel reste maussade toute la journée avec des pluies éparses, un peu plus soutenues en fin de journée, et le vent sera encore très sensible. Les températures remontent, 7 à 14 degrés., elles seront encore plus douces, avec l’air chaud ramené par une nouvelle perturbation. C’est cependant un milieu de semaine humide qui nous attend.