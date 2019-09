Météo France : les prévisions pour ce dimanche 8 septembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

En cours de nuit, le ciel est resté partagé entre éclaircies nocturnes et passages nuageux porteur de quelques averses, le vent est faible à modéré, mais donne encore quelques pointes voisines de 40 ou 50 kilomètres par heure. Pas de grand changement au lever du jour : nous conservons un ciel d’alternance entre éclaircies et averses qui surviennent à nouveau par évolution diurne.La situation reste globalement identique dans l’après-midi, avec toujours des averses éparses, mais une amélioration se profile par l’ouest au fil des heures avec des éclaircies plus franches. Le vent de nord à nord-ouest est faible à modéré, avec quelques rafales.Après une petite embellie aujourd’hui, les minimales repartent à la baisse, 8 à 10 dans les terres, 12 à 14 à la côte.Les maximales, quant à elles, perdent 1 ou 2° : 16 à 18 au littoral, 17 à 19 dans les terres., le temps est calme, mais l’approche d’une dégradation qui aborde la Normandie en fin de journée nous amène une nébulosité bien présente par le sud-ouest. Du nord au sud, notre ciel se fait voilé à très nuageux et quelques gouttes sont alors possibles. Le vent de sud est faible et les températures stationnaires., elles reprennent des couleurs, avec des maximales de 19 à 23°. Après disparition de quelques résidus nuageux par le sud, le temps se fait variable avec de belles éclaircies.enfin, le ciel est changeant avec de l’humidité qui s’infiltre par l’ouest, donnant quelques ondées éparses. Le vent de sud-ouest reste faible à modéré et les températures sont quasi-stationnaires.