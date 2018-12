Météo France : les prévisions pour ce dimanche 9 décembre (et le début de semaine)

Températures





Quel temps pour le début de la semaine, selon Météo France ?

Comme prévu, une nouvelle perturbation a abordé la région par l’ouest. Elle a traversé nos territoires rapidement en cours de soirée avant de s’évacuer par l’est et nous laisser à l’arrière un ciel de traîne actif ponctué de nombreuses averses. Averses qui vont prendre un caractère orageux en cours de matinée sur la Somme et l’Aisne,, avec l’arrivée d’un flux d’air froid en altitude qui vient instabiliser la masse d’air.Le vent de secteur ouest est modéré à assez fort, avec des rafales toujours bien soutenues : jusque 70 kilomètres par heure dans les terres, 80 à 90 à la côte.Dans l’, les averses régressent progressivement et finissent par disparaître en fin de journée. Quant au flux, il reste modéré et les rafales mollissent lentement, 50 à 60 kilomètres par heure, avant de disparaître dans les terres en cours de nuit.Lesrestent 4 à 5° au-dessus des normales, avec 7 à 9° sur l'ensemble de la région.Lesafficheront 9 à 11° l'après-midi., nous bénéficions de conditions temporairement anticycloniques nous offrant un bref répit, avant l’arrivée par l’ouest d’une nouvelle dégradation en cours d’après-midi.Notons également les températures qui repartent à la baisse, 5 à 9° en moyenne, une tendance qui va se confirmer pour les jours suivants., la dégradation reste bloquée sous des pressions élevées et ne donne que quelques faibles ondées éparses, et enfin, le temps est mitigé, partagé entre quelques éclaircies et passages nuageux porteurs d’averses.